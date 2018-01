Venezuela iniciará venda de ingressos para Copa América Com as obras praticamente concluídas, os dirigentes responsáveis pela organização da Copa América na Venezuela revelaram que a venda de ingressos para a competição deve começar no dia 7 de maio. O evento, que terá as seleções dos países membros da Confederação Sul-Americana de Futebol, juntamente com Estados Unidos e México (convidados), acontecerá entre 26 de junho e 15 de julho em nove sedes na Venezuela, que pela primeira vez é anfitriã do evento. O ministro dos Esportes, Eduardo Alvarez, disse que o Comitê Central da Copa estuda a venda de entradas a preços que variam entre 25 mil e 180 mil bolívares (entre R$ 23,50 e R$ 170,00), "o que deve de permitir o divertimento de todas as pessoas". "A venda de ingressos será feita de diversas formas: haverá uma porcentagem que será vendida através de cartões de crédito, via internet, vendas telefônicas, pacotes turísticos e em pontos específicos", disse Alvares em nota divulgada pelo Ministério da Informação. O ministro acrescentou que o anúncio da venda será feito oficialmente nos próximos dias através dos meios de comunicação. Ele ainda disse que em todos os estádios do país as entradas serão numeradas, o que permitirá um controle maior sobre sua venda. Alvarez também explicou que durante os dias dos confrontos não serão vendidos ingressos.