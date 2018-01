Venezuela perde sul-americano Sub-17 A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) decidiu neste sábado mudar da Venezuela para a Bolívia a sede do campeonato sul-americano Sub-17, que será realizado entre os dias 28 de fevereiro e 16 de março. A medida foi adotada pela entidade em virtude da situação instável entre os grupos pró e contra a permanência do presidente Hugo Chávez no comando do país. O plano da Conmebol é que a competição seja realizada na Venezuela em 2005. O torneio, que classifica três países do continente para o Mundial da categoria, de 13 a 30 de agosto, na Finlândia, será realizado na cidade boliviana de Santa Cruz de la Sierra Copa do Mundo - A Conmebol garantiu neste sábado que vai solicitar à Fifa a reconsideração do número de vagas para o continente no Mundial da Alemanha, em 2006. ?Vamos insistir para mudar porque acreditamos que não foi justa a decisão do comitê executivo?, disse o presidente da entidade, Nicolás Leoz. Os sul-americanos, que antes tinham cinco vagas para o Mundial, perderam uma e agora têm quatro.