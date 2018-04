Venezuela pronta para enfrentar Brasil O técnico Richard Páez convocou nesta segunda-feira 21 jogadores para os jogos da Seleção da Venezuela contra Brasil e Equador pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006. Os dois jogos dos venezuelanos serão disputados em casa. Ocupando atualmente a sexta posição na classificação com dez pontos, a Venezuela precisa ganhar as duas partidas para se manter na briga pelas quatro vagas no torneio. Os jogadores convocados terão que se apresentar na próxima segunda-feira em Maracaibo. A lista completa é: Goleiros: Gilberto Angelucci (Unión Maracaibo) e Rafael Dudamel (Cortuluá, COL); Defensores: Luis Vallenilla (Olimpo Baía Blanca, ARG), Jorge Rojas (Atlético Nacional, COL), Jonay Hernández (Dundee, ESC), José Manuel Rey (Pontevedra, ESP), Leonel Vielma (Dep.Cali, COL), Alejandro Cichero (Nacional, URU) e Andrés Rouga (Caracas FC); Meias: Juan Arango (Mallorca, ESP), Luis Vera (Caracas FC), Leopoldo Jiménez (Once Caldas, COL), André González (Unión Maracaibo), Ricardo Páez (América de Cali, COL), Héctor González (Quilmes, ARG), César González (Huila, COL), Gabriel Urdaneta (Young Boys, SUI - se apresenta somente para o jogo contra o Equador); Atacantes: Massimo Margiotta (Vicenza, ITA), Alexander Rondón (São Paulo), Ruberth Morán (Bucaramanga, COL) e Rafael Castellín (Caracas FC).