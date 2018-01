Venezuela se classifica no Sub-20 A Venezuela conseguiu um grande feito nesta sexta-feira à noite: se classificou para o haxagonal final do Campeonato Sul-Americano Sub-20 ao vencer por 3 a 0 o Peru, no último jogo de ambos na primeira fase da competição. Os gols da vitória foram marcados por Fedor (2) e Pérez. Com esta vitória os venezuelanos ficam com a terceira posição do Grupo A, com quatro pontos. O Peru está eliminado, pois os outros classificados deste grupo são Argentina e Colômbia.