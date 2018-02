Venezuela sonha com a liderança Na longa história das Eliminatórias Sul-americanas, a Venezuela sempre foi considerada o "saco de pancadas", o adversário sempre a ser goleado. Amanhã, porém, a história está um pouco diferente e os venezuelanos, quem diria, podem assumir a liderança da competição. Com nove pontos, a seleção divide a terceria colocação com o Brasil - o Paraguai tem 10 e a Argentina, 11. Para concretizar o sonho que até então era impossível, a Venezuela precisa vencer o Chile - quinto com sete pontos - e torcer por tropeço do Paraguai, frente a Bolívia, em La Paz, e empate entre Brasil e Argentina, quarta-feira. A partida, no Estádio Pueblo Nuevo de San Cristóbal começa às 20 horas (de Brasília). Em busca da quarta vitória consecutiva nas eliminatórias, o técnico venezuelano Richard Paéz escalou sua seleção de forma ofensiva, com novidade no ataque. Massimo Margiota, do Vicenza, será o companheiro de Alexander Rondón. Margiota entra com a missão de suprir a deficiência da equipe no setor. Até agora o ataque venezuelano não marcou gols. E também para acabar com a série de tropeços contra o rival em eliminatórias. Em 6 jogos, 4 derrotas, um empate e apenas uma vitória. "Nossa intenção é seguir somando pontos em casa, mas respeitando a todos os rivais e Chile não será a excessão", disse Paéz. "Vivemos um momento histórico e buscaremos a vitória para assumirmos a liderança." O Uruguai (7 pontos), tenta apagar a má impressão deixada na derrota por 3 a 0 para a Venezuela, diante do Peru (5).