Venezuela surpreende a Colômbia A Venezuela surpreendeu a Colômbia, neste sábado, ao vencer, por 1 a 0, em Barranquilla, em jogo válido pela terceira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2006 na Alemanha. O único gol da partida foi marcado por Juan Arango, ao nove minutos do primeiro tempo. Com este resultado, os venezuelanos somam os primeiros três pontos, enquanto os colombianos acumulam a terceira derrota consecutiva.