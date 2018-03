Venezuela vence Uruguai em Montevidéu A seleção da Venezuela deu mais uma prova nesta quarta-feira, que pode ser transformar na maior surpresa das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2006. Hoje à noite, em pleno estádio Olímpico, em Montevidéu, o time venezuelano deu um show e derrotou o Uruguai por 3 a 0. Os gols do jogo foram marcados por Urdaneta, González e Arango. Com esse resultado, a equipe sobe para 9 pontos na classificação geral e entra na briga direta por uma vaga no Mundial. Esta foi a primeira derrota do Uruguai em casa, nestas eliminatórias, mas o técnico Juan Ramón Carrasco já corre o risco de demissão. Os torcedores vaiaram muito a equipe e a pressão contra o treinador deve aumentar muito nos próximos dias. nas duas vezes em que havia jogado em casa até aqui, o Uruguai conseguiu golear a Bolívia (5 a 0) e bater o Chile por 2 a 1. Na próxima rodada das eliminatórias, a Venezuela recebe o Chile e o Uruguai enfrenta o peru, outra vez em Montevidéu.