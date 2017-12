Venezuela vira e derrota Bolívia no final Com dois gols nos acréscimos, a Venezuela ganhou da Bolívia por 2 a 1, nesta terça-feira à noite, em Maracaibo, pelas Eliminatórias da Copa de 2006. Com a vitória em casa, os venezuelanos chegaram aos 6 pontos - os bolivianos permanecem com 3. O primeiro gol do jogo foi da Bolívia, marcado por Botero aos 11 do segundo tempo. Mas a seleção da Venezuela conseguiu reagir no final. Aos 45, José Manuel Rey empatou a partida. Dois minutos depois, Juan Arango fez o segundo e garantiu a incrível virada venezuelana.