Venezuela x Brasil: ingressos à venda Os ingressos para o jogo Venezuela x Brasil, no dia 9 de outubro, pelas Eliminatórias da Copa de 2006, já estão à venda. A partida será disputada no estádio ?Jose Pachencho Romero?, na cidade de Maracaibo. Segundo porta-vozes da Federação Venezuelana de Futebol, o preço do ingresso mais barato é de aproximadamente US$ 24 (41.500 bolívares, moeda local). A capacidade máxima do estádio é de aproximadamente 35 mil espectadores.