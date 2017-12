Venezuela x Chile: previsão de estádio cheio A surpreendente campanha da Venezuela nas Eliminatórias (divide com o Brasil a terceira colocação) provocou um entusiasmo sem precedentes entre os torcedores, que esgotaram há um mês os 27.500 ingressos colocados à venda para o jogo desta terça-feira contra o Chile em San Cristóbal. E a Federação Venezuelana organizou um sistema de segurança que envolve quase mil homens ? serão 700 policiais militares, 55 policiais civis e 200 agentes de segurança de uma empresa privada. É um cenário que seria inimaginável há bem pouco tempo. O técnico Richard Páez ainda não anunciou a escalação, mas é provável que escale o atacante Rondón, do Deportivo Táchira. A seleção chilena chegou no domingo a San Cristóbal com a escalação definida. O volante Maldonado e o goleiro Tápia se recuperaram de contusão e foram confirmados pelo técnico Juvenal Olmos.