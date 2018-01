Venezuelano irá apitar Brasil x Chile O árbitro do jogo Brasil x Chile, pela segunda rodada do quadrangular final do Pré-Olímpico, será o venezuelano Luis Solorzano. Depois de perderem na primeira partida, as duas equipes entram em campo nesta sexta-feira, às 23h10 (horário de Brasília), precisando da vitória para continuar com chances de ir aos Jogos de Atenas. Para o jogo entre Argentina e Paraguai, que também acontece nesta sexta-feira, às 21 horas, o árbitro escolhido foi o boliviano Rene Ortube.