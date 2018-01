Venezuelano Rincón faz exames para assinar com a Juventus

O volante Tomás Rincón está prestes a se tornar o mais novo reforço da Juventus. Nesta quinta-feira, o jogador venezuelano desembarcou em Turim e realizou os exames médicos necessários para a assinatura do seu contrato, mostrando que as negociações estão praticamente fechadas.

A Juventus não revela os detalhes da transação por Rincón, que pertence ao Genoa. Mas a imprensa italiana afirma que o volante venezuelano será cedido por empréstimo ao clube de Turim até o final da temporada 2016/2017, com a possibilidade de aquisição ao término do acordo.

Rincón está desde 2014 no Genoa, clube que o contratou após passagem pelo alemão Hamburgo. No seu país, atuou por Zamora e Deportivo Táchira. Além disso, é nome constante na seleção venezuelana, tendo disputado as últimas três edições da Copa América, incluindo a do Centenário, realizada neste ano.

Vencedora das últimas cinco edições do Campeonato Italiano, a Juventus lidera o torneio na temporada 2016/2017 com 42 pontos, quatro a mais do que a segunda colocada Roma e com um jogo a menos. O próximo compromisso do time pela competição será em 8 de janeiro, em casa, diante do Bologna.