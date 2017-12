Venturini quer levar a filha à Olimpíada Mais do que o cansaço de jogar 11 partidas em 14 dias, a maior dificuldade enfrentada por Fernanda Venturini com a Seleção Brasileira de Vôlei - que voltou do Japão com o segundo lugar na Copa do Mundo - foi ficar longe da filha, Júlia, que em dezembro completará dois anos. Se tudo correr como planeja, a levantadora do Finasa/Osasco (Ex-BCN/Osasco) deve ir à Atenas acompanhada do marido, o técnico da Seleção Masculina, Bernardo Rezende, e a filha. "Eu já estava preparada para ficar longe da Júlia todo esse tempo, mas ela acabou ficando doente durante a competição. O final da competição é que foi mais complicado, eu estava cansada, com saudades de casa, da Júlia. O que mais me ajudou foi o grupo, que era muito tranqüilo e me fez despistar a saudade", conta a levantadora de 33 anos. "A Júlia está um grude comigo, achando que eu vou embora de novo. Mas amanhã ou sábado eu pretendo levá-la pela primeira vez ao circo."