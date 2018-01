Veranópolis e Juventude fazem semifinal do Gaúcho Após eliminar o Internacional na fase classificatória e o Esportivo nas quartas-de-final, o Veranópolis está pronto para encarar mais um desafio: vencer o Juventude, neste sábado, em casa, no Estádio Antônio Davi Farina, a partir das 18h10min no primeiro jogo das semifinais do Campeonato Gaúcho. O técnico Paulo Porto disse, após o treino da manhã desta sexta-feira, que sua equipe vai para o ataque: "Seremos uma equipe ofensiva, como aconteceu durante toda a competição. É fundamental vencer este jogo de ida, para reverter a vantagem do Juventude na partida lá em Caxias do Sul", disse, referindo-se à vantagem de o adversário decidir o confronto em casa. O volante Coracini será o substituto do suspenso Marcos Alexandre no meio-campo. O Juventude, campeão do Grupo 1 na fase classificatória e que terá o apoio de mil torcedores, vai jogar com mais cuidados defensivos: Bruno, um jogador mais marcador, entra no time no lugar de Juliano, no meio-campo: "O Bruno também chega na frente com mais facilidade. Por isso vai começar a partida", disse o técnico Ivo Wortmann, que vai armar um esquema cauteloso para enfrentar o Veranópolis.