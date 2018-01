Veranópolis vence Esportivo e vai à semifinal do Gaúcho Com a vitória de 3 a 1 sobre o Esportivo (2º classificado do Grupo 2), neste domingo, em Bento Gonçalves, o Veranópolis (3º colocado do grupo 1 e que na quarta-feira havia eliminado o Inter), se classificou para as semifinais do Campeonato Gaúcho e vai enfrentar o Juventude (campeão do Grupo 1) em dois jogos, dias 15 e 22, respectivamente em Veranópolis e Caxias do Sul. O jogo, com 14 cartões amarelos e três vermelhos, foi totalmente dominado pelo Veranópolis que fez 1 a 0 aos 32 minutos com o goleiro Gilmar, de pênalti. Aos 43, o zagueiro Émerson, de cabeça, fez 2 a 0. No segundo tempo o Veranópolis continuou melhor. Aos 14 minutos Gavião cometeu pênalti sobre Tássio e foi expulso. Vítor Hugo, o artilheiro da competição, agora com 12 gols, bateu para fazer 3 a 0. A situação piorou ainda mais para o Esportivo, após o cartão vermelho para Ânderson Catatau, por simulação de falta. Aos 26, o veterano Zé Alcino descontou para 3 a 1 e, aos 33, Marcos Alexandre, do Veranópolis, também foi expulso. A outra semifinal será entre Grêmio e Caxias, que no sábado eliminou a Ulbra, em Canoas.