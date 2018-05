Vereadores querem identificar torcedores em Curitiba

O projeto propõe que a identificação seja feita no momento da compra do ingresso, com apresentação de documento de identidade e informação do endereço. Também será exigido que os clubes coloquem câmeras fotográficas nas catracas, onde ficará registrado o número do ingresso adquirido, dia, hora e por qual setor a pessoa está entrando. "Se acontecer qualquer confusão fica mais fácil a identificação", acredita Kuzma.

Na proposta está previsto que os integrantes de torcidas organizadas, além dos documentos normais, deverão apresentar ainda atestado de bons antecedentes. No entanto, essa questão ainda passará por estudos mais aprofundados para saber se não há inconstitucionalidade. "Uma certidão negativa não seria impeditiva de entrar no estádio, mas poderia inibir que uma pessoa foragida fosse ao jogo ou até ajudar a identificá-la", justificou Kuzma.

Segundo ele, as medidas de segurança já são previstas no Estatuto do Torcedor e a Câmara estaria apenas definindo uma das formas como isso poderia ser feito. O vereador destacou que medidas semelhantes já são adotadas pelo Internacional em jogos no Beira-Rio, com muito sucesso. Kuzma pretende que o projeto seja aprovado ainda este ano ou, no mais tardar, em fevereiro de 2010.