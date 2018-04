'Veremos a melhor versão de Messi', garante Xavi

MUNIQUE - A condição física que Messi exibirá diante do Bayern de Munique, nesta terça-feira, na Alemanha, no jogo de ida da semifinal da Copa dos Campeões, ainda é considerada uma incógnita, pois o argentino não participou dos últimos três duelos do Barcelona no Campeonato Espanhol e atuou por apenas 33 minutos na partida de volta contra o Paris Saint-Germain, pelas quartas de final da competição continental.

Nesta segunda-feira, porém, o meia Xavi Hernández assegurou que o mundo verá a "melhor versão de Messi" em campo, deixando em segundo plano o fato de que o jogador terá de superar a falta de ritmo de jogo e só ter voltado a treinar com o elenco do Barça na semana passada, depois de se recuperar de uma lesão muscular na perna direita, sofrida no jogo de ida do mata-mata com o PSG.

"Para nós, contar con o melhor do mundo é fundamental. Sempre faz a diferença. Tem muitíssimas vontades de participar, e o vi bem. Veremos a sua melhor versão", ressaltou Xavi, que também aponta o tradicional domínio de posse de bola geralmente imposto pelo time do Barça como fundamental para o sucesso da equipe. "Devemos ter posses largas e ser protagonistas. Sabemos que o Bayern está em grande forma, mas tentaremos fazer prevalecer nosso sistema", completou.

Xavi ainda refutou o teórico favoritismo do Barça e vê uma semifinal em igualdade de condições entre os dois times. "Acho que a eliminatória está a 50%. Eles são um timaço, mas o Barça é o Barça, conseguiu anos de hierarquia e hegemonia na Espanha e na Europa."

Jordi Roura, auxiliar do técnico Tito Vilanova, também deu entrevista coletiva nesta segunda e seguiu a mesma linha de discurso de Xavi. "O duelo desta terça acho que se jogará em um ritmo altíssimo. O time que conseguir impor seu estilo de jogo conseguirá uma grande vantagem. Sabemos a dificuldade do confronto, já que o Bayern está fazendo uma grande temporada."