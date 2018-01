"Vergonha no Morumbi", diz o Clarín O jornal argentino Clarín qualifica de ?uma vergonha? o tratamento recebido pelos jogadores do River Plate e seus torcedores em São Paulo, antes da partida em que a equipe perdeu por 2 a 0 para o São Paulo pelas semifinais da Copa Libertadores da América. ?Um pouco antes do encontro, voltou-se a respirar este clima de Copa Libertadores de duas ou três décadas atrás?, diz a reportagem. O jornal afirma que a calma dos jogadores portenhos ?desapareceu? assim que saíram do hotel. ?A 20 quadras do estádio, o microônibus que transportava o elenco foi atacado por torcedores do São Paulo com uma catarata de pedradas?, diz o texto, observando que ?o ônibus, curiosamente, não tinha escolta policial?. Dentro do estádio, segundo o La Nación, também de Buenos Aires, houve ?uma verdadeira batalha campal? nas arquibancadas quando torcedores argentinos tiveram um ?enfrentamento prolongado? com policiais paulistanos. A confusão começou quando ?torcedores do River haviam instalado uma bandeira que a polícia, de forma violenta, tentou tirar?, segundo o jornal.