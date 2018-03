Vermaelen sofre contusão e Mina volta a ser relacionado no Barcelona

Com poucas chances nas últimas partidas do Barcelona, o que motivou uma especulação sobre o seu possível retorno ao futebol brasileiro, o zagueiro colombiano Yerry Mina voltou a ser relacionado neste sábado e deve ficar no banco para o duelo contra o Athletic Bilbao, domingo, pelo Campeonato Espanhol.

A convocação de Mina ocorreu após uma lesão de "última hora" no tornozelo esquerdo do zagueiro Thomas Vermaelen, segundo informou o clube espanhol. Ainda assim, o ex-jogador do Palmeiras deve ficar no banco, enquanto Gerard Piqué e Samuel Umtiti formarão a zaga titular.

Esse, contudo, não será o único desfalque do técnico Ernesto Valverde para o duelo de domingo. O volante Sergio Busquets, contundido, e o atacante uruguaio Luis Suárez, suspenso, também estão fora.

"Temos outros jogadores que podem nos ajudar a suprir as ausências", minimizou o treinador, apostando que o Barcelona permanecerá forte mesmo com os desfalques. "Temos jogadores que se encaixam perfeitamente em diferentes posições."