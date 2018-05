Verón cita 'intranquilidade' na Argentina para a Copa Enquanto o técnico Diego Maradona, seu auxiliar Alejandro Mancuso e até o diretor de seleções da Argentina, Carlos Bilardo, evitaram a imprensa no desembarque em Buenos Aires, nesta quinta-feira, após a derrota por 4 a 2 em amistoso contra a Catalunha, o meia Juan Sebastián Verón não fugiu de comentar a situação do time, que se classificou no sufoco para a Copa do Mundo de 2010.