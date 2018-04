Verón confirma que terá cargo na seleção argentina

Atualmente com 36 anos, Verón está jogando no Estudiantes, clube argentino onde justamente começou a carreira. Mas também fez muito sucesso na Europa, onde jogou no Manchester United e Inter de Milão, entre outros. Pela seleção, disputou três edições da Copa do Mundo, em 1998, 2002 e 2010.

Agora, ele já prepara a carreira que terá quando parar de jogar. "Ainda não sei o nome do meu cargo. Mas o principal é começar a planejar o trabalho com as categorias de base, que é o mais importante hoje. É um projeto para os próximos seis ou sete anos", explicou Verón, que também terá alguma influência no trabalho da seleção principal da Argentina.