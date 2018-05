Verón é eleito melhor jogador da América, Bielsa melhor técnico

Verón, de 34 anos, se destacou neste ano pelo seu desempenho com o Estudiantes de La Plata e conseguiu 109 votos na pesquisa, realizada entre jornalistas esportivos do continente todos os anos.

O jogador da seleção argentina, que se classificou para a Copa do Mundo do ano que vem na última rodada das eliminatórias, conquistou a Libertadores com o Estudiantes e disputou a final do Mundial de Clubes da Fifa.

O meio-campista equatoriano Edison Méndez e o atacante chileno Humberto Suazo ficaram em segundo lugar com 64 votos, seguidos pelo zagueiro argentino Leandro Desábato e pelo atacante argentino Claudio Bieler.

O técnico da seleção do Chile, o argentino Marcelo Bielsa, foi eleito melhor treinador do continente com 116 votos.

Atrás dele ficou o uruguaio Jorge Fossati, que levou a Liga Deportiva Universitária, do Equador, ao título da Copa Sul-Ameircana e que, em 2010, comandará o Internacional de Porto Alegre.

O argentino Alejandro Sabella, técnico do Estudiantes, e o brasileiro Dunga, da seleção brasileira, vieram empatados na sequência.

Segundo a votação, a seleção da América é formada pelo goleiro chileno Miguel Pinto; os defensores Neicer Reasco (Equador), Desábato e Nicolás Otamendi (Argentina); os meio-campistas Gary Medel (Chile), Méndez, Verón e Nicolás Lodeiro (Uruguai); e os atacantes Suazo, Salvador Cabañas (Paraguai) e Bieler.

O atacante argentino Lionel Messi e o técnico Josep Guardiola, ambos do Barcelona, já haviam sido escolhidos pelo jornal como melhor jogador e melhor técnico da Europa, respectivamente.

