Verón é vendido ao Manchester United O meia argentino Juan Sebastian Verón, da Lazio, foi vendido ao Manchester United por US$ 33 milhões, o maior valor pago até hoje por um jogador na Inglaterra. Ele será apresentado à imprensa ainda hoje, e fechou um contrato com o clube inglês por 5 anos. O valor pago pelo passe de Verón superou o recorde do holandês Ruud Van Nistelrooy, adquirido pelo Manchester junto ao PSV Eindhoven, de US$ 27 milhões. ?Espero que eu consiga atender às expectativas de todos?, disse Verón. ?Foi um dinheiro muito bem gasto?, afirmou o executivo-chefe do Manchester, Peter Kenyon.