Verón marca e dá título à Inter Com um gol do argentino Verón aos seis minutos do primeiro tempo da prorrogação, a Inter de Milão venceu o Juventus por 1 a 0 e conquistou a Supercopa da Itália. A Inter chegou à decisão por ter conquistado a Copa da Itália no ano passado. A Juventus garantiu vaga por ter sido campeã italiana.