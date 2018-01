Verón marca na goleada do Manchester O Manchester United goleou neste sábado o Everton por 4 a 1 com gols de Verón, Andy Cole, Quinton Fortune e Beckham. Kevin Campbell descontou para o Everton, em partida realizada pelo Campeonato Inglês. Em outros jogos da rodada, o Liverpool perdeu por 3 a 1 para o Aston Villa; o Sunderland bateu o Blackburn Rovers por 1 a 0; Leicester City empatou por 1 a 1 com o Ipswich Town; Derby County ficou no 0 a 0 com o West Ham e o Newcastle goleou o Middlesbrough por 4 a 1.