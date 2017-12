Verón marca na vitória do Chelsea Mais nova contratação do Chelsea, o argentino Verón marcou o primeiro gol neste domingo na vitória da equipe sobre o Liverpool por 2 a 1, no encerramento da primeira rodada do Campeonato Inglês 2003-2004. Michael Owen empatou a partida, mas o holandês Hasselbaink colocou números finais ao jogo. Nos demais jogos da rodada, Leeds e Newcastle empataram por 2 a 2 enquanto o Manchester City bateu o Charlton por 3 a 0.