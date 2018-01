Verón não enfrentará a Roma O meia argentino Verón, da Lazio, está fora do clássico de amanhã contra a Roma, pelo Campeonato Italiano. O jogador sentiu fortes dores na garganta e foi vetado. A Lazio já não podia contar com o zagueiro português Fernando Couto, suspenso pelo Comitê Disciplinar por uso de nandrolona, substância proibida. A Roma tem três desfalques: o zagueiro Antônio Carlos, o volante Émerson e o atacante Vincenzo Montella. A Roma lidera o campeonato italiano, com 62 pontos. A Lazio, atual campeã, aparece na terceira colocação, com 55 pontos.