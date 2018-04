Verón recusa oferta milionária para jogar no City

"Eu apresentei a oferta aos diretores do clube (Estudiantes) e então eles poderiam considerá-la. Mas de minha parte nem pensei muito. Minha (negativa) resposta foi instantânea", disse o meia. "Isso não é possível no momento e não é questão de dinheiro... Minha família e meus sentimentos estão envolvidos".

A ideia da contratação de Verón partiu do técnico italiano Roberto Mancini, contratado há duas semanas pelo Manchester City. Os dois jogaram juntos na Lazio e na Sampdoria e Mancini foi treinador do argentino na Internazionale.

Com 34 anos, Verón segue mais uma temporada com o Estudiantes, onde tentará a conquista do bi na Copa Libertadores da América. Assim, terá mais uma chance de faturar o título do Mundial de Clubes da Fifa, perdido em dezembro passado para o Barcelona - derrota por 2 a 1, após prorrogação.