Verona derrota a Lazio na Itália O Verona surpreendeu a poderosa Lazio e ganhou a partida por 3 a 1, neste domingo, pela 14ª rodada do Campeonato Italiano. Com a derrota fora de casa, a Lazio caiu para a 5ª posição, com 23 pontos, e pode ser ultrapassada pelo Milan, que também tem 23 e enfrenta a Roma ainda hoje. O líder é o Chievo, que derrotou a Inter de Milão por 2 a 1, sábado, e chegou aos 29 pontos. Quem já ultrapassou a Lazio na classificação foi a Juventus, depois da vitória por 2 a 0 sobre o Piacenza neste domingo, em Turim. Com gols de Ferrara e Trezeguet, a Juve passou para o 4º lugar no campeonato, com 24 pontos. Mais cinco jogos foram disputados neste domingo pelo Campeonato Italiano: Atalanta 4 x 1 Parma, Bologna 2 x 1 Perugia, Fiorentina 1 x 0 Brescia e Lecce 1 x 1 Torino e Venezia 2 x 1 Udinese.