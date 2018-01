Verona é multado na Itália por canto racista de torcida a Matuidi, da Juventus

O Verona foi multado nesta quarta-feira devido a um comportamento racista de sua torcida. O incidente ocorreu na derrota para a Juventus no último sábado, por 3 a 1, em casa, na cidade de Verona, pelo Campeonato Italiano.

Aos cinco minutos, parte dos torcedores do setor Curva Sul do estádio Marcantonio Bentegodi cantaram durante cerca de 10 segundos músicas racistas ao volante francês Blaise Matuidi. A organização do campeonato, assim, multou nesta quarta-feira o Verona em 20 mil euros (cerca de R$ 78 mil).

Outra possível punição será o fechamento do setor onde ocorreu o ato racista. A liga italiana ponderou que, como é a primeira violação nesta temporada, a suspensão ainda não será aplicada.

Mas o estádio Marcantonio Bentegodi permanecerá sob observação durante o período de um ano. E, se novos atos racistas voltarem a ocorrer, o setor será automaticamente interditado.

Na partida do último sábado, logo no minuto seguinte ao ato racista, Blaise Matuidi marcou o primeiro gol que sedimentou o triunfo da Juventus. A equipe de Turim ocupa a vice-liderança do Campeonato Italiano, enquanto que o Verona é apenas o 19.º e penúltimo colocado.