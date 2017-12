Verona e Reggina começam repescagem A temporada na Itália ainda não acabou para Verona e Reggina. As duas equipes ficaram em 15.º lugar, no campeonato encerrado domingo, e agora disputam, na repescagem, vaga para permanecer no grupo de elite. O primeiro jogo será nesta quinta-feira, em Verona, no Estádio Bentegodi, e o segundo está marcado para domingo em Reggio Calabria, extremo sul do país. O perdedor dos dois confrontos se junta a Napoli (36 pontos), Vicenza (36) e Bari (20), já rebaixados. Reggina e Verona terminaram participação com 37 pontos em 34 rodadas. O Lecce teve idêntica pontuação, mas se salvou porque levou vantagem nos critérios de desempate em relação aos outros dois times. Além disso, no regulamento do campeonato italiano só há uma repescagem, em eliminação direta. A Reggina está em sua segunda temporada consecutiva na Primeira Divisão. Já o Verona teve dias melhores e em 85 conquistou o título nacional. O brasileiro Adailton, ex-Palmeiras, Juventude, Guarani, PSG, começou a temporada como titular do time e agora está na reserva. Se a Reggina cair, o Sul da Itália ficará apenas com o Lecce como representante na Série A, já que Napoli e Bari caíram. Na Série B, também são conhecidos os quatro clubes que subirão: Torino (73 pontos), Piacenza e Chievo Verona (ambos com 70) e Venezia (69). Esses times são todos do Norte. A Salernitana, uma das equipes mais conhecidas do Sul (da Câmpania, mesma região do Napoli), foi um fiasco e terminou na 15.ª colocação, com 43 pontos.