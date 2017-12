Verona vence Reggina na repescagem O Verona derrotou a Reggina por 1 a 0, nesta quinta-feira, pela repescagem da Primeira Divisão da Itália. O gol da partida disputada no estádio Marcantonio Bentegodi foi do dinamarquês Martin Laursen, aos 15 minutos do segundo tempo. As duas equipes voltam a jogar domingo, em Reggio Calabria, sul do país. O vencedor do duelo continua no grupo de elite. O perdedor junta-se a Napoli, Bari e Vicenza, já rebaixados. Verona e Reggina terminaram empatados em 15º lugar do campeonato, com 37 pontos em 34 rodadas. O Lecce teve pontuação idêntica, mas se livrou da repescagem porque levou vantagem nos confrontos com os outros dois. O jogo de domingo marca o encerramento da temporada de 2000-2001 do Campeonato Italiano, que teve a Roma como campeã, depois de 18 anos de jejum.