Verona x Chievo: clássico histórico Verona vive dia especial neste domingo. Pela primeira vez na história, as duas equipes da cidade enfrentam-se em jogo da Série A do Campeonato Italiano. O Estádio Bentegodi será o palco onde o Verona, habitual freqüentador do grupo de elite (e campeão em 85), recebe o Chievo atrevido estreante e líder da competição, com 20 pontos. O duelo de rivais locais será a maior atração da 10ª rodada da temporada de 2001-02. O clássico veronês será a prova de fogo para o Chievo mostrar se tem munição de brigar pelo título já em sua primeira participação entre rivais de peso, como Juventus, Milan, Inter, Roma. O Verona, com 13, faz campanha razoável (3 vitórias, 4 empates e duas derrotas) e pode determinar reviravolta na classificação. Se vencer, se fixa na zona principal da classificação. Se perder, se mantém em situação intermediária. Outra partida que concentra interesse está marcada para o Estádio Franchi, em Florença. A Fiorentina hospeda o Torino - ambos são clubes tradicionais, têm títulos importantes, conseguiram 9 pontos até agora, mas vivem momento delicado demais. O Torino está a um passo da zona de rebaixamento, enquanto seu adversário toscano é o 15º colocado e candidato a disputar a Série B no ano que vem. Para complicar, a Fiorentina é atormentada por problemas financeiros graves e vive ameaça de ir à falência. Os jogadores cobram três meses de salários atrasados. Há previsão de tensão também em Bérgamo, onde a Atalanta (8 pontos e em penúltimo lugar) recebe o Venezia (3, e que segura a lanterna). O Bologna, com bom início e 17 pontos, visita o Lecce (9), um dos que lutam para não cair para a Série B (os quatro últimos são atingidos pelo descenso). Já a Juventus de Turim, com 14 e distante da liderança, joga em seu campo com o Parma (11), ainda em crise. A rodada terá ainda Milan (15) x Piacenza (8), Perugia (9) x Brescia (13) e Udinese (12) x Lazio (11).