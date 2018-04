Versátil, Jackson quer surpreender Dunga no Inter Uma das apostas do Internacional para a temporada, Jackson quer surpreender o técnico Dunga. Versátil, ele espera conquistar uma espaço no time, como zagueiro ou como lateral-direito. "Se tiver que entrar como lateral, vou tranquilo. Tenho que fazer diferente do ano passado", afirmou o jogador de 22 anos.