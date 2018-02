Vetado, Tevez não disputa o clássico O atacante Carlito Tevez foi vetado pelo departamento de fisiologia do Corinthians e não enfrenta o São Paulo nesta segunda-feira, no Morumbi, em jogo remarcado pela CBF por causa da mafia do apito. O argentino deverá jogar na quinta-feira, contra o Paysandu, em Belém. O meia Rosinei e o lateral direito Eduardo Ratinho, também foram vetados. O zagueiro Marinho e o volante Marcelo Mattos ficarão no banco de reservas e poderão ser aproveitados durante a partida. O júnior Nilton é a principal novidade na equipe de Antônio Lopes.