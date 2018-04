Vetados, Edu Dracena e Léo desfalcam Santos na quarta

O capitão santista foi descartado do duelo porque se recupera de uma tendinite no joelho direito, enquanto o experiente lateral de 37 anos será poupado pelo técnico Muricy Ramalho. O clube informou que Edu Dracena reclama de dores e por isso o departamento médico santista decidiu deixá-lo apenas fazendo fisioterapia no Cepraf do CT Rei Pelé nos próximos dias.

Desta forma, o zagueiro também corre o risco de ficar do confronto deste sábado, contra o Grêmio, às 16h20, na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Brasileirão. Já Léo deverá ficar à disposição para a partida diante do rival gaúcho, pois seguirá sua preparação normal com o restante do elenco.

Sem poder contar com Edu Dracena e Léo, Muricy escalou os jovens Gustavo Henrique e Emerson Palmieri, ambos da base do Santos, como respectivos substitutos no treino realizado nesta manhã de terça no CT Rei Pelé. E os dois deverão ser confirmados no time titular, que também deverá ter duas novidades no ataque: Willian José, recém-contratado junto ao Grêmio, e Pato Rodríguez. O primeiro deles deve fazer sua estreia após treinar como titular no primeiro treino do clube após a saída de Neymar, que acaba de assinar contrato com o Barcelona, enquanto o jogador argentino ganhou a disputa com Henrique por uma vaga no setor ofensivo.

Alan Santos, que era outra opção para substituir Léo, também foi vetado do jogo desta quarta por causa de dores na coxa esquerda. Desta forma, Muricy deve mandar o Santos a campo em Volta Redonda com a seguinte formação: Rafael; Rafael Galhardo, Gustavo Henrique, Durval e Emerson Palmieri; Renê Júnior, Arouca, Cícero e Montillo; Pato Rodríguez e Willian José.