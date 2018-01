Veterano Alberto reforça a Barbarense O experiente meio-campista Alberto se apresenta nesta terça-feira ao União Barbarense, que disputa a Série A-1 do Campeonato Paulista. Seu último clube foi o Ceará-CE, onde disputou a Copa João Havelange. Contratado no último final de semana, o jogador é visto como uma das soluções para que o time consiga engrenar no campeonato, já que nos quatro jogos disputados o Barbarense conquistou apenas cinco pontos. Com 34 anos de idade, Alberto já atuou em vários clubes do futebol brasileiro, como Ponte Preta, Palmeiras, Bragantino e União São João. Em especial o Bragantino, onde viveu o melhor momento de sua carreira quando foi campeão paulista em 1990. Mesmo com sua chegada, a diretoria do União Barbarense ainda não desistiu de reforçar o time. Foi anunciada ontem a chegada do lateral-esquerdo Adriano Ramos, que estava no Figueirense-SC. A intenção é trazer mais três jogadores: um atacante, um volante e outro meia.