Veterano Aldair deve jogar no Bolonha O veterano zagueiro Aldair, que em novembro vai completa 38 anos, está muito próximo de se transferir para o Bolonha, clube da 1ª divisão italiana. O brasileiro, que em junho se despediu do Roma, equipe que defendeu nas últimas 13 temporadas, anunciou sua saída do futebol italiano e a intenção de voltar ao Brasil, para jogar por mais um ano e depois "pendurar as chuteiras". Aldair, no entanto, recebeu várias ofertas de clubes europeus, em especial do Bolonha e deve continuar na Itália. "Ele trará experiência, carisma e pode ser um professor que ajudará nosso grupo de jovens a crescer. Ainda não falei com ele, porém sei que deseja voltar a jogar. Tem 38 anos, mas não parece", disse o técnico do Bolonha, Carlo Mazzone, que já dirigiu o jogador no Roma entre 1993 e 1996.