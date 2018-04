Veterano Alex realiza sonho de menino ao ser campeão com o Coritiba

CURITIBA - O Campeonato Paranaense teve um dono: Alex. O veterano meia de 35 anos foi campeão ao redor do mundo e em 2013 fez questão de retornar ao Coritiba para realizar o sonho de garoto e ser campeão no clube para qual torce e que o projetou para o futebol. Neste domingo ele cumpriu a missão com sobras. Marcou dois gols na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-PR e teve o prazer de levantar a taça diante da torcida como o artilheiro do Estadual com 15 gols.

Em 1997 o então promissor meia se despediu do Couto Pereira e foi para o Palmeiras sem ter conquistado títulos pelo time paranaense. O máximo que tinha conseguido fou o vice-campeonato Estadual. "Apesar de já ter vivido muita coisa no futebol, sabia que neste domingo teria que ser diferente e graças a Deus com a ajuda dos companheiros conseguimos o título. Estou com o sentimento de que valeu a pena ter voltado”, confessou ao fim do jogo o craque que é tratado como celebridade na Turquia, onde jogou pelo Fenerbahçe. Lá os torcedores mandaram a fazer uma estátua para ele. Quem sabe isso se repita em Curitiba.

Com 399 gols na carreira ele está na foto de campeão de grandes clubes. Além do Palmeiras, fez história no Cruzeiro, que foi campeão Mineiro, da Copa do Brasil e do Brasileirão em 2003. Na seleção brasileira o meia também fez bonito. Ganhou as Copas Américas de 1999 e 2004.

Para completar, o objetivo que lhe faltava foi alcançado e diante do maior rival do Coritiba. A inspiração foi um ídolo da infância. "Quando eu voltei eu tinha minha imagem principal como o Tostão e continua sendo. Ele era decisivo nos Atle-Tibas. E eu acredito que fica essa referência", contou o jogador. Tostão jogou pelo time do Couto Pereira entre 1986 e 1992 e foi duas vezes campeão Estadual.

"Eu cresci aqui dentro, eu conheci minha esposa aqui dentro. A minha vida não tem como separar do Coritiba. Então, eles merecem tanto quanto eu e como 'coxas-brancas' que são eles merecem comemorar”, afirmou Alex. O título tem ainda sabor especial para o clube. Foi a quarta conquista consecutiva, feito alcançado pela última vez em 1974. Agora o Coritiba soma 37 Estaduais.