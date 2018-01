Veterano deve entrar no ataque do Mogi O Mogi Mirim deve ter uma novidade para o próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro da Série B, contra o Remo-PA, pela 11ª rodada. O veterano atacante Clóvis, ex-Guarani e Corinthians, deve estrear no lugar de Cléber, suspenso pelo terceiro amarelo. A mudança já foi anunciada pelo técnico Luis Carlos Vink. Clóvis, contratado no último dia 18 (quarta-feira), já está regularizado junto a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Enquanto isso, o Mogi folga nesse fim-de-semana, já que jogou na terça-feira, pela décima rodada da Série B, quando perdeu para o Gama-DF por 4 a 3. O time ocupa o 18º lugar, com 11 pontos.