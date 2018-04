Veterano Edilson estreia com derrota pelo Bahia Cinco mil torcedores foram neste domingo ao Estádio de Pituaçu, em Salvador, para ver o retorno do veterano atacante Edilson, de 39 anos. Ele entrou no intervalo do jogo entre Bahia e Bahia de Feira de Santana, mas fez uma partida discreta e não conseguiu evitar a derrota do time da capital por 5 a 3.