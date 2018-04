Veterano Koller vai jogar na terceira divisão francesa

O jogador de 36 anos, com passagem pela seleção da República Checa, assinou contrato por um ano com o seu novo clube. E Pavel Paska, empresário de Koller, afirmou que o Cannes poder ser o último clube da carreira do jogador, que marcou 55 gols pela seleção checa.

Na França, Koller já havia defendido o Monaco, da primeira divisão, antes de se transferir para o Nuremberg, da Alemanha, em janeiro de 2008. Depois de seis meses, acertou com o Krylya.

Koller defendeu o Borussia Dortmund entre 2001 e 2006, tendo sido campeão em 2002. Os outros clubes que ele defendeu foram o Sparta Praga, da República Checa, além de Lokeren e Anderlecht, da Bélgica.