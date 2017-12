Veterano Maurílio é a esperança do Marília O veterano atacante Maurílio é a novidade do Marília para a partida deste sábado, às 16 horas, contra o CRB-AL, em Maceió, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. No último fim-de-semana, o jogador fez a sua estréia com a camisa do clube , mas entrou apenas no segundo tempo do jogo com o Santo André. Agora, contra o clube alagoano, Maurílio terá a oportunidade de começar jogando pela primeira vez. Para sua entrada, outro velho conhecido atacante deixa o time. O escolhido pelo técnico Flávio Lopes para ser sacado do time foi Sorato. "O Sorato não teve boas atuações neste início de campeonato e por isso deixa o time. O Maurílio é uma nova esperança ", justificou o técnico. Outra mudança é a entrada do volante Jéfferson. O titular Leandro Ávila sente dores na coxa esquerda e foi vetado pelo departamento médico. Considerado favorito ao título, o Marília ainda não "deslanchou". Em quatro rodadas, conquistou apenas uma vitória e um empate. Com quatro pontos, aparece na 18ª colocação. "O time ainda não entrou nos eixos, mas isto até certo ponto já era esperado. Foram muitas contratações e os jogadores ainda estão se adaptando. Mas estamos melhorando e daqui para frente o time irá embalar", diz o treinador.