Veterano meia Ramon é o novo reforço do Atlético-PR O Atlético Paranaense acertou a contratação do veterano meia Ramon, de 34 anos, que havia deixado o Vasco em dezembro do ano passado. O jogador, que já atuou pela seleção brasileira, se integrou ao elenco na última segunda-feira para participar dos treinos com base na disputa do Campeonato Paranaense e da Copa do Brasil. "Estou muito satisfeito de estar aqui", contou o jogador. "Meu principal objetivo é ajudar o clube a voltar à Libertadores. Espero que minha experiência possa contribuir para o nosso objetivo", acrescentou Ramon, que já foi campeão brasileiro, da Copa do Brasil e da própria Libertadores. Apesar da idade, Ramon acredita que não terá problemas físicos. "O momento da minha carreira é muito bom. Tenho certeza de que aliado à juventude dos jogadores conseguiremos montar um ótimo time. Por onde passei, conquistei títulos. Aqui, não será diferente", prometeu. O tempo de contrato com Ramon não foi divulgado pelo Atlético. Ficha do jogador: Nome: Ramon Menezes Hubner Posição: Meio-campo Idade: 34 anos (Contagem-MG) Peso: 70 kg Altura: 1,70 m Último clube: Vasco