Veterano Viola jogará a Série A2 pelo Grêmio Osasco O veterano Viola é o novo reforço do Grêmio Osasco para a Série A2 do Campeonato Paulista. O acerto foi confirmado na última quinta-feira pelo gerente de futebol do clube, Vampeta, também ex-jogador do Corinthians, em entrevista à ESPN.