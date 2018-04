Veterano Viola vai jogar a Série A-2 do Paulistão pelo Grêmio Osasco

SÃO PAULO - O veterano Viola é o novo reforço do Grêmio Osasco. O acerto foi confirmado nesta quinta-feira pelo gerente de futebol do clube Vampeta, também ex-jogador do Corinthians, em entrevista à ESPN.

Viola, de 44 anos, deverá ficar no Grêmio Osasco até o final da Série A2 do Campeonato Paulista, valorizada com a presença da Portuguesa e pelos investimentos de clubes como Red Bull Brasil e Audax.

Tetracampeão com a seleção em 1994, Viola deve ser apresentado no sábado. O atacante irá reencontrar no Grêmio Osasco alguns outros velhos conhecidos, como o lateral-direito Índio, o ex-lateral Rogério, hoje auxiliar técnico de Baltemar Brito, além do próprio Vampeta, todos com passagem pelo Corinthians.