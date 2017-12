Veterano vira solução no Marília O veterano Maurílio, ex-Palmeiras, pode ser a novidade no time do Marília, contra o Santo André, sábado, no Estádio Bento de Abreu, em Marília, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com sua documentação regularizada e publicada no Boletim Informativo Diário (BID), a liberação do meia é um alívio para o técnico Flávio Lopes, que terá dois desfalques certos. Maurílio atuou pelo Palmeiras de 1992 a 1995. Também defendeu vários outros times do País e até do Exterior. Foi contratado pelo Marília junto ao Paysandu, time da Série A do Brasileiro. Além de promover a estréia de Maurílio, o treinador também planeja escalar no ataque Anderson Lobão, ao lado de Sorato e Wellington Amorim, formando o time com três atacantes. O volante Juninho está suspenso por ter sido expulso na derrota por 2 a 0 contra o Bahia. O treinador vai recuar Éder para jogar ao lado de Leandro Ávila. O volante Cláudio foi punido com dois jogos de suspensão por sua expulsão no jogo contra o Vila Nova-GO, na abertura da competição, e fica fora de mais uma partida, pois já cumpriu suspensão automática.