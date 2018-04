Veteranos ajudam La Coruña a fugir do rebaixamento

Valerón e o trio de portugueses Pizzi, Nelson Oliveira e Bruno Gama deixaram o time com 29 pontos na 16ª colocação, duas posições acima da zona de rebaixamento, faltando sete jogos para o final.

O La Coruña, que já está no seu terceiro técnico na atual temporada, rumou para sua quarta vitória consecutiva após meros 12 minutos.

Veterano da campanha que levou ao título de 1999-2000, Manuel Pablo cruzou pela direita e o também espanhol Valerón conferiu seu primeiro gol da campanha com um meio voleio.

Um contra-ataque veloz levou Lizzi a conferir o segundo no gol de Gustavo Munua aos 20 minutos, e Nelson Oliveira arrematou o terceiro oito minutos depois. Gama ainda fez um quarto gol no final.

Mais cedo, o Real Valladolid encerrou uma série de cinco jogos sem vitória e bateu o Getafe por 2 x 1 em casa, subindo para 13º com 38 pontos, dois atrás do 11º colocado Levante.

Paco Alcácer contrariou a tendência da partida e colocou os visitantes na frente com uma cabeçada pouco antes do intervalo, mas o Valladolid reagiu com força e marcou dois gols em cinco minutos.

O versátil Oscar conferiu o empate de cabeça aos 23 minutos do segundo tempo, e o reserva Javi Guerra fez o gol da vitória da entrada da área.

Os visitantes, que não sofreram nenhum gol nos cinco embates anteriores, terminaram com dez jogadores depois que Alexis foi expulso aos 32 minutos da etapa complementar. O time continua em oitavo com 44 pontos.

(Por Mark Elkington)