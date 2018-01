Veteranos do Brasil vencem o México Onze anos mais velhos, alguns acima do peso, mas felizes por estar em campo, os veteranos da seleção brasileira que ganhou o Mundial de 1994, nos Estados Unidos, venceram na noite de ontem, sob a batuta de Romário, os veteranos do selecionado do México daquela Copa, por 4 a 3. Jogando no estádio Jalisco, em Guadalajara (México), Romário marcou três gols, enquanto o zagueiro Márcio Santos fez o outro dos brasileiros. Pelos mexicanos, Zague fez um e o goleiro/atacante Jorge Campos marcou dois. A partida desta quinta-feira foi uma revanche do confronto realizado em novembro, quando o seleção do tetra também venceu os mexicanos: 2 a 1. Mas na primeira vez mais de 50 mil torcedores foram ao estádio no jogo disputado nos Estados Unidos. E agora, no México, o público foi de 12 mil pessoas.