Veteranos são as armas de Rio Claro e América na estréia As expectativas dos torcedores de Rio Claro e América, que duelam pela primeira rodada do Paulistão nesta quarta-feira, às 16 horas, estão depositadas na experiência dos jogadores no meio-de-campo. O Rio Claro, que subiu no ano passado da Série A-2, é comandado dentro de campo por Adãozinho, ex-São Caetano e Palmeiras, enquanto o rival coloca suas fichas na experiência de Doriva, ex-São Paulo. Com Adãozinho segurando lá trás, o time, que nunca havia chegado à elite do futebol paulista, acredita que a melhor arma é a defesa. Os experientes zagueiros Gerson e Andrei, revelado no Palmeiras e com passagens pela seleção brasileira, estiveram impecáveis nos amistosos, tanto que em seis jogos o time não levou nenhum gol. A missão de marcar os gols será do rápido Vidinha, que apesar de não estar confirmado no ataque, sai na frente na disputa com concorrente Vinícius. A outra dúvida é na lateral-direita, onde outro veterano de seleções de base, Bruno Carvalho, briga com Baiano por uma vaga. O América, por sua vez, fez uma aposta ousada e escolheu para o comando técnico Márcio Bittencourt, que participou da vitoriosa campanha do Corinthians no Brasileirão de 2005. Outro destaque é o veterano volante Doriva, que foi campeão mundial pelo São Paulo. O jogador, mesmo sem as condições físicas ideais, tem chance de jogar. Ficha técnica Rio Claro x América Rio Claro - Luis Henrique; Bruno Carvalho (Baiano), Gerson, Andrey e Renan; Daniel Rossi, Vieira, Vagner e Adãozinho; Luciano e Vidinha (Vinícius). Técnico: Paulo Roberto Santos. América - André Zuba; Jamur, Eduardo Luiz, Frede e Adriano Peixe; Mário André, Beto (Doriva), Cacique e Dennys; Jales e Pedro Henrique. Técnico: Márcio Bittencourt. Árbitro - Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza. Horário - 16 horas. Local - Estádio Augusto Schmith Filho, em Rio Claro (SP).